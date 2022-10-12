7 из 10 жителей Мурманска матерятся на работе

Многие северяне позволяют себе крепкое словцо на работе.
Фото: Василий Вахрин
Среди компаний Мурманска провели исследование на тему, позволяют ли себе сотрудники материться на рабочем месте. Оказалось, что так выражают свои эмоции 7 из 10 северян.
- На рабочих совещаниях 44% мурманчан используют ненормативную лексику: 11% слышат ее постоянно, 33% — иногда. Крепкие слова от начальства слышит практически каждый второй: 11% — регулярно, 31% — время от времени. Настоящий же кладезь нецензурной брани — общение между коллегами: каждый пятый опрошенный слышит ее постоянно (21%), каждый второй (47%) — иногда, - говорится в сообщении SuperJob.
Мужчины матерятся чаще женщин.
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