На вопросы о налогах и бизнесе во время частичной мобилизации в Мурманской области ответят в прямом эфире

Эксперты ответят на вопросы, возникающие у мобилизованных, их семей и работодателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области состоится очередной прямой эфир, посвященный частичной мобилизации. В первый раз северянам отвечали на вопросы о трудоустройстве и льготах. В этот раз тема будет иная.

- О решении налоговых вопросов мобилизованных и их семей расскажет заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Роман Говищак. О действующих мерах господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства сообщит глава регионального минарктики Татьяна Русскова, - сообщили в оперштабе региона.

Прямой эфир состоится 14 октября в 16.00 в "ВКонтакте"

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