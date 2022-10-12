На конкурс «Лидеры Севера» заявились представители девяти регионов

Прием заявок на конкурс "Лидеры Севера" завершен. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области завершился прием заявок на участие в конкурсе кадрового ресурса «Лидеры Севера». Среди желающих участвовать в нем оказались не только северяне, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского краев, Калининградской, Ленинградской, Новосибирской и Ярославской областей.

- По итогам заявочной кампании тем, кто качественно подготовил весь необходимый пакет документов, будут высланы приглашения на следующий этап конкурса, который стартует уже через несколько дней. Он включает в себя проведение оценочных мероприятий как в дистанционном, так и в очном форматах, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Напомним: участников «Лидеров Севера» ждет личное собеседование с губернатором Андреем Чибисом.

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