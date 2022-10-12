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Общество12 октября 2022 11:47

В караоке-баре Мурманска молодой человек устроил дебош

На место происшествия выезжали росгвардейцы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
25-летнего дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

25-летнего дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в Мурманске росгвардейцы задержали посетителя караоке-бара, что находится на проспекте Ленина. Мужчина устроил в заведении дебош.

- Бармен рассказала сотрудникам вневедомственной охраны, что один из посетителей начал вести себя агрессивно. Он без причины устроил скандал, выражался грубой нецензурной бранью, чем мешал нормальной работе заведения и отдыху гостей. На замечания молодой человек не реагировал и покинуть помещение отказывался, - сообщает пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники Росгвардии доставили 25-летнего дебошира в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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