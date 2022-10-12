В караоке-баре Мурманска молодой человек устроил дебош

25-летнего дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ночью в Мурманске росгвардейцы задержали посетителя караоке-бара, что находится на проспекте Ленина. Мужчина устроил в заведении дебош.
- Бармен рассказала сотрудникам вневедомственной охраны, что один из посетителей начал вести себя агрессивно. Он без причины устроил скандал, выражался грубой нецензурной бранью, чем мешал нормальной работе заведения и отдыху гостей. На замечания молодой человек не реагировал и покинуть помещение отказывался, - сообщает пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Сотрудники Росгвардии доставили 25-летнего дебошира в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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