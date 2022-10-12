Ярмарка "Наша рыба" 15 октября приедет в Заполярный и Никель

Ярмарка будет работать в населенных пунктах с 11.00 до 18.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка "Наша рыба" приедет в Печенгский округ. 15 октября в Никеле и Заполярном будет вестись торговля свежей, копченой и замороженной рыбой, пресервами, морскими деликатесами. Цены на продукцию - на 25 - 30% ниже рыночных.

- Ярмарка будет работать в населенных пунктах с 11.00 до 18.00. В Никеле приобрести дары моря можно будет на площади Ленина, в Заполярном – на улице Стрельцова рядом с ДК "Октябрь", - сообщает Мурманконгресс.

Напомним: в Мурманске коммунальные объединения провели во дворе благотворительную ярмарку.

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