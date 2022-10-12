Арест недвижимости подвиг жителя Мурманска на погашение долга в 350 тысяч рублей

Погашать долги добровольно мужчина не желал. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске судебные приставы побудили местного жителя погасить 350-тысячный долг. Деньги он задолжал организации топливно-энергетического комплекса и добровольно платить не хотел.

- Судебный пристав установил, что должнику принадлежит нежилое помещение площадью 56 квадратных метров, которое было арестовано. Мурманчанину разъяснили, что после оценки его недвижимость передадут на продажу через торги на аукционе, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Ради сохранения недвижимости мужчина полностью погасил долг. Имущество вернули собственнику, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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