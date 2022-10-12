Матери жестоко убитого мальчика в Мончегорске поможет Фонд имени Вероники Николаевой

Обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июля в Мончегорске изнасиловали и жестоко убили 8-летнего мальчика. Его тело в квартире нашла мама, когда вернулась с работы.

В преступлении обвиняют 52-летнего местного жителя, который работал с мамой мальчика в одной больнице и знал, что в день убийства ребенок будет один дома. Помощь северянке окажет Фонд поддержки детей, подвергшихся насилию, имени Вероники Николаевой.

- Принимая степень общественной опасности совершенного деяния, а также способ его совершения, Фонд берет данное дело на контроль. Адвокатом семьи станет Алешкин Андрей Владимирович, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время. Фонд объявляет сбор средств для помощи семье. Средства можно переводить на счет Фонда, в комментарии к платежу просим писать «Мончегорск», - сообщили в благотворительной организации.

Обвиняемому будет предъявлен иск о компенсации морального вреда.

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