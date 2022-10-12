На Северном флоте проходит учение с участием соединения противовоздушной обороны

На учении проверят способность командиров и штабов планировать применение войск противовоздушной обороны. Фото: structure.mil.ru

На Северном флоте началось командно-штабное учение с участием соединения противовоздушной обороны, дислоцируемым на побережье моря Лаптевых.

На учении проверят способность командиров и штабов планировать применение войск противовоздушной обороны, управлять ими при решении задач по своему предназначению. Также будут отработаны совместные действия подразделений противовоздушной обороны и тактических групп авиации в условиях Крайнего Севера и Арктики.

- Как отметил командующий объединением генерал-лейтенант Александр Отрощенко: «Основная задача учения - это обеспечение противовоздушной обороны пунктов базирования флота и объектов промышленной и экономической деятельности на Крайнем Севере России», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В учении задействованы более 900 военнослужащих и 80 единиц военной и специальной техники.

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