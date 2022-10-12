Два соцпроекта от Мурманской области вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ

Награда вручается для признания и поддержки лидеров общественно значимых инициатив. Фото: gov-murman.ru

Два социальных проекта от Мурманской области вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ. Всего бороться за звание лучших будут 112 участников со всей страны.

- Голосование за лучшие проекты пройдет с 15 октября по 5 ноября. Оно включает в себя народное голосование и оценку жюри, - сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Поддержать представителей Мурманской области Анну Гришко с проектом «Музыкальные надежды Арктики» и ФГУП «Атомфлот» с проектом «Лидеры Арктики: развитие корпоративного волонтерства во ФГУП «Атомфлот» можно на платформе ДОБРО.РФ.

Награда вручается для признания и поддержки лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

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