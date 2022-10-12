43-летний житель Мурманска выращивал у себя дома коноплю

Мужчина находится под домашним арестом. Фото: скрин видео УМВД по Мурманской области

В Мурманске задержали безработного местного жителя, который организовал незаконный "сад-огород" в своей квартире.

- 43-летний мужчина оборудовал комнату под выращивание запрещенных наркосодержащих растений. При обыске сотрудники полиции изъяли осветительные приборы, обогреватели, вентиляторы, розетки с таймером, упаковочный материал, 49 кустов конопли, а также уже готовые к употреблению наркотики растительного происхождения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Результаты экспертизы показали, что задержанный хранил 1,11 килограмма марихуаны.

В отношении мурманчанина возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ и части 1 статьи 231 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мужчина находится под домашним арестом. Расследование уголовных дел продолжается.

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