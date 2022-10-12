В Кандалакше сгорели две бани, гараж и уличный туалет

При пожаре никто не пострадал. Фото: vk.com/murman01

Ранним утром 12 октября в Кандалакше, на улице Набережной, загорелись постройки, которые находятся по соседству. Пожар случился у частных домов № 54 и № 58.

На месте происшествия работали огнеборцы, которые спустя 4,5 часа полностью потушили языки пламени.

- В 20 метрах от жилых домов сгорели две бревенчатые бани, деревянный гараж и имущество, находящееся в постройках. Также обгорели деревянный уличный туалет и опора ЛЭП. Общая площадь пожара составила 114 квадратных метров. Между участками обгорел забор по длине 20 метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

При пожаре никто не пострадал. В тушении участвовали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины и ущерб от возгорания предстоит установить.

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