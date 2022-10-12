С фасада дома на улице Коммуны в Мурманске отваливаются кирпичи

Со здания падают кирпичи. Фото: vk.com/murmansk.region

Жильцы дома № 16/14 на улице Коммуны в Мурманске жалуются в соцсетях на кирпичи, которые падают со здания. В стене дома также есть сквозная дыра, которую коммунальщики не заделывают.

- Обидно, что фасады ремонтируют только на проспекте Ленина. А у нас в двух шагах кирпичи сыплются, - пишут северяне в паблике "Регион 51".

Жильцы отмечают, что управляющая компания «Северная сова» на звонки не отвечает и не решает насущные проблемы.

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