С фасада дома на улице Коммуны в Мурманске отваливаются кирпичи

Со здания падают кирпичи. Фото: vk.com/murmansk.region
Жильцы дома № 16/14 на улице Коммуны в Мурманске жалуются в соцсетях на кирпичи, которые падают со здания. В стене дома также есть сквозная дыра, которую коммунальщики не заделывают.
- Обидно, что фасады ремонтируют только на проспекте Ленина. А у нас в двух шагах кирпичи сыплются, - пишут северяне в паблике "Регион 51".
Жильцы отмечают, что управляющая компания «Северная сова» на звонки не отвечает и не решает насущные проблемы.
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