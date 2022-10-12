На дороге Умба - Кандалакша перевернулся Lexus

Сам водитель в ДТП не пострадал. Фото: ОГИБДД по г. Кандалакша

Вечером 8 октября на 104-м километре дороги Умба - Кандалакша опрокинулся Lexus. Водитель не справился с управлением, не оценил состояние дороги, из-за чего съехал в левый кювет и перевернулся. Автомобилисту также грозит штраф.

- Он наехал на препятствие – стойку с дорожными знаками 2.6, 3.24, чем нарушил п.1.5 ПДД РФ. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда, - сообщили в ОГИБДД Кандалакши.

Сам водитель в ДТП не пострадал. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 12.33 КоАП РФ. Он может получить штраф до 10 тысяч рублей.

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