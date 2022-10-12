Буйного жителя Апатитов будут судить за нападение на росгвардейца

Приезд росгвардейцев не успокоил северянина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Апатитах будут судить 33-летнего местного жителя. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ночь с 19 на 20 августа мужчина отдыхал в баре на улице Космонавтов. Под воздействием алкоголя он стал вести себя слишком буйно и провоцировать конфликт с другими посетителями. Сотрудники заведения нажали тревожную кнопку и вызвали росгвардейцев, которые задержали северянина и повезли в отдел полиции. Но и это не остудило пыл мужчины.

- Во время посадки в специальный отсек патрульного автомобиля обвиняемый начал вести себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью. На сделанные ему замечания и законные требования прекратить противоправное поведение мужчина нанес удар правой рукой по голове сотрудника Росгвардии, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину мужчина признал.

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