Ночью в Мурманске полностью сгорел Hyundai Creta

Машина сгорела полностью. Фото: vk.com/murman01

В ночь с 11 на 12 октября в Мурманске горел автомобиль Hyundai Creta. Сообщение о пожаре у дома № 30 на улице Аскольдовцев поступило в 2.49.

- В 03.04 огнеборцы пожар полностью ликвидировали. В результате легковой автомобиль сгорел полностью. У стоящего рядом автомобиля Renault Duster повреждено лакокрасочное покрытие правой задней двери, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали восемь пожарных.

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