В Мурманске 15 и 16 октября пройдет сбор пластика и алюминия

Принести можно бутылки, канистры, крышки от бутылок, флаконы из-под косметики и бытовой химии, пакеты, алюминиевые банки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске пройдет сбор пластика и алюминия. Вторсырье примут у северян волонтеры организации "Природа и Молодежь".

Принести можно бутылки, канистры, крышки от бутылок, флаконы из-под косметики и бытовой химии, пакеты и упаковочную пленку, алюминиевые банки, фольгу.

- К сожалению, больше не принимаются дозаторы от мыла и других бытовых средств по требованию переработчика. Остатки мыла и свечные огарки принимаются на всех сборах, - сообщили волонтеры.

Пластик и алюминий примут по адресам: ул. Володарского, 14а, домофон 63 или ул. Егорова д.13 (студия танца) 15 и 16 октября с 12.00 до 17.00.

Вторсырье должно быть чистое, без жира и остатков еды. Необходимо отдельно складывать 1 ПЭТ-бутылки, 2 ПНД-крышечки и алюминий, остальные фракции - в общий пакет или коробку.

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