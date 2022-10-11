В Мурманской области ожидаются дожди и сильный ветер

Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области 12 октября будет прохладно. Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в центральной части Баренцева моря.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6, днем +4+9 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в центре Мурманска, на площади Пять Углов, появилась новая теплая остановка.

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