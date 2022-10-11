Убившего и надругавшегося над щенками жителя Мурманска отправили на принудительное лечение

В отношении живодера возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

6 января в Мурманске задержали 32-летнего мужчину, который в неадекватном состоянии, под воздействием запрещенных препаратов, бегал по подъезду. Позже обнаружилось, что в своей квартире северянин жестоко убил трех щенков и ранил четвертого. У последнего нашли травмы как от надругательства.

В его отношения возбудили уголовное дело (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ) за жестокое отношение с животными. Во время следствия стало известно, что живодер мучил малышей с октября 2021 года по январь 2022 года. Он бил их ногами, руками и всеми предметами, какие попадались под руку.

В рамках расследования уголовного дела мужчина прошел психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что у северянина есть психические проблемы и он не осознавал, что делает.

- С учетом позиции государственного обвинителя и принимая во внимание психическое состояние мужчины, суд применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru