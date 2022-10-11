Минцифры запустило спецпроекты по борьбе с киберугрозами

В России запустили три спецпроекта для повышения информированности о безопасном поведении в интернете и кибербезопасности. Фото: ПАО Ростелеком

В России запустили три спецпроекта для повышения информированности о безопасном поведении в интернете и кибербезопасности. Мероприятия проводит Минцифры совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и «РТК-Солар» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Первый проект ориентирован на борьбу с кибербуллингом – травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта – подростки, одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан. Проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами. Они расскажут собственные истории о том, как столкнулись и справились с кибербуллингом. Дети и подростки также смогут узнать о правилах поведения в подобных ситуациях на специальном веб-ресурсе, посвященном борьбе с кибербуллингом.

Цель второго проекта – «Сложные несложные пароли» – показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.

Основная идея третьего спецпроекта — «КиберЗОЖ» - аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности. В рамках проекта создан веб-ресурс, благодаря которому пользователи узнают, как создавать надежные пароли, защитить мобильное устройство, не попасться на фишинг, а также смогут проверить сайты на безопасность.

Директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин: «Общий подход Минцифры при реализации любых проектов, будь то Госуслуги или программа повышения киберграмотности населения, – делать их полезными, понятными широким слоям населения, а также безопасными. Соблюдение всего нескольких простых правил кибергигиены позволит людям защитить себя от 80% киберугроз. Чтобы обучить граждан этим правилам, мы считаем важным рассказывать о них в тех форматах и на тех площадках, которые люди используют ежедневно».

Генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов: «Мы планируем по-настоящему масштабную всероссийскую программу по борьбе с киберугрозами в отношении пользователей. Это важная социальная проблема, и мы, как лидер в сфере кибербезопасности, считаем эту задачу одной из приоритетных. Цифровых атак на граждан с каждым годом становится все больше, постоянно появляются новые сценарии мошенничества в интернете, поэтому очень важно давать людям практические инструменты защиты».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru