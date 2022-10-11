В кафе Оленегорска задержали пьяного агрессивного мужчину

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя. Фото: 51.rosguard.gov.ru

Вечером из кафе Оленегорска, что находится на улице Строительной, росгвардейцам поступил тревожный сигнал. Выяснять, что произошло, отправился наряд вневедомственной охраны.

- Администратор заведения сообщил, что в трактире отдыхает мужчина, который отказывается оплачивать счет. Пьяный посетитель вел себя агрессивно, на замечания не реагировал, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя, который отказался оплачивать счет на сумму более 2 тысяч рублей. По заявлению администрации заведения его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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