На автобусном маршруте "Снежногорск - Мурманск" ввели дополнительные рейсы

Рейсы могут стать постоянными. Фото: gov-murman.ru/

С 5 по 17 октября на маршруте № 237 "Снежногорск - Мурманск" ввели дополнительные рейсы. Их запустили в тестовом режиме, из-за сезонного увеличения пассажиропотока.

Из Снежногорска новые рейсы будут отправляться в 05.30, 06.30, 14.00, из Мурманска - в 08.00, 16.30, 18.30.

- По результатам обследования пассажиропотока и с учетом мнения северян, будет приниматься решение о введении таких рейсов на постоянной основе, - сообщает минтранс региона.

Пожелания можно направить в адрес онлайн приемной: +7 921 04 00 999 WhatsApp, Telegram , Viber (не для звонков).

Также перевозчик снизил стоимость проезда и установил дифференцированный тариф: взрослый билет стоит 200 рублей (в выходные дни – 150 рублей), детский – 100 рублей.

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