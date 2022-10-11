Среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составила 85 489 рублей

Показатель средней зарплаты в Мурманской области растет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мурманскстат опубликовал новый доклад о социально–экономическом положении Мурманской области.

Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) с января по июль 2022 года составила 85 489 рублей.

Традиционно самый высокий показатель - в сферах сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (183 733 рубля), следом идут зарплаты в областях добычи полезных ископаемых (130 415 рублей) и строительства (105 047 рублей).

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