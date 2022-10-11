Отправленных на подготовку в Печенгской округ мобилизованных северян навестил Андрей Чибис

Ребята тренируются третий день. Фото: t.me/andrey_chibis/

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с командующим Северным флотом Александром Моисеевым приехали к мужчинам, которые проходят подготовку в Печенгском округе в рамках частичной мобилизации.

- В первую очередь разговариваем с бойцами, спрашиваем, есть ли у них все необходимое на данный момент, не возникли ли вопросы при оформлении выплат на семьи. Ребята тренируются третий день, говорят, что все есть, - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор также осмотрел казарму, где живут мобилизованные. Он отметил, что все необходимые условия там созданы.

Напомним: из Мурманска в ДНР и под Белгород отправили 20 тонн гуманитарной помощи.

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