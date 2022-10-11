Андрей Чибис лично проверит подготовку мобилизованных северян в Ленобласти

Андрей Чибис проверит подготовку мобилизованных северян в Ленобласти. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис намерен на этой неделе посетить учебную часть на базе одного из вузов в Санкт-Петербурге, куда на подготовку были направлены призванные в рамках частичной мобилизации северяне.

- Глава региона планирует встретиться как с мобилизованными, так и с командованием, на повестке - условия размещения и наличие всего необходимого, - сообщает Telegram-канал "Мурманск инсайд".

Ранее Андрей Чибис сообщил, что во время частичной мобилизации в Заполярье удалось избежать грубых ошибок и нарушений.

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