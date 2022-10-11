В Мурманске пропала 14-летняя девушка в белых кроссовках

Местонахождение юной северянки не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропала 14-летняя Екатерина Хоботилова. Девушка ушла из дома (улица Зои Космодемьянской, 22) вечером 10 октября. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черную джинсовую куртку, черное худи, голубые джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию по тел.: 02, 102 или в поисковый отряд "МурманСпас" по тел. 8-911-311-70-20.

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