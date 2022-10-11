"Индекс борща" показал снижение цен на продукты в Мурманске

Борщевой набор в Мурманске дешевеет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты опубликовали "Индекс борща" за октябрь. Показатель для Мурманска - 129,77 рубля. Именно во столько обходится стоимость продуктов (борщевого набора) для приготовления блюда на семью из четырех человек.

Дороже всего борщ стоит в Анадыре (418,22 рубля), Магадане (288,7 рубля) и Норильске (271, 97 рубля). Дешевле всего - в Сочи (105.58 рубля). Средний показатель по России - 151.94 рубля.

"Индекс борща" для Мурманска показывает снижение цен на продукты: в сентябре он составлял 132,1 рубля, в августе - 136,44 рубля.

Напомним: в Мурманской области стоимость условного (минимального) набора продуктов на одного человека в месяц в конце августа 2022 года составила 6859 рублей. Это следует из данных Мурманскстата.

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