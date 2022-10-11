В Мурманской области съехал в кювет бензовоз Volvo

Водителя бензовоза не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Утром 11 октября в Мурманской области, на 1240-м километре автодороги Р-21 «Кола», произошло ДТП с участием бензовоза Volvo.
- Водитель бензовоза не справился с управлением и съехал в кювет. Разлива топлива на месте происшествия нет, емкость была пустой, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в аварии никто не пострадал.
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