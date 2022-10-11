Стоящего на учете у нарколога жителя Мончегорска лишили водительских прав

Для устранения выявленных нарушений прокуратура направила иск в Мончегорский городской суд.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Мончегорске лишили водительских прав мужчину с заболеванием, при котором управление транспортом противопоказано.
- Установлено, что в нарушение требований закона "О безопасности дорожного движения", мончегорец, получивший в 2018 году водительское удостоверение, с февраля 2022 года состоит на диспансерном учете у врача-нарколога. Показаний для снятия с учета в связи с выздоровлением у него нет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура направила иск в Мончегорский городской суд о прекращении действия водительских прав мужчины, которое удовлетворено.
Решение суда в законную силу еще не вступило.
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