Стоящего на учете у нарколога жителя Мончегорска лишили водительских прав

Для устранения выявленных нарушений прокуратура направила иск в Мончегорский городской суд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мончегорске лишили водительских прав мужчину с заболеванием, при котором управление транспортом противопоказано.

- Установлено, что в нарушение требований закона "О безопасности дорожного движения", мончегорец, получивший в 2018 году водительское удостоверение, с февраля 2022 года состоит на диспансерном учете у врача-нарколога. Показаний для снятия с учета в связи с выздоровлением у него нет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура направила иск в Мончегорский городской суд о прекращении действия водительских прав мужчины, которое удовлетворено.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

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