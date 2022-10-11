Трещину на памятнике "Алеша" в Мурманске начали заделывать

Трещину на мемориале стали заделывать. Фото: vk.com/murman_51
Этим летом мурманчане внимательно рассмотрели мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и забеспокоились: на руке у "Алеши" невооруженным глазом была видна большая трещина.
При обследовании выявили «ветхость конструкции из-за физического износа» и «существенное снижение прочности бетона». В администрации города сообщили, что памятник обязательно приведут в порядок.
Осенью приступили к работам - у мемориала были замечены рабочие и спецтехника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru