Трещину на памятнике "Алеша" в Мурманске начали заделывать

Трещину на мемориале стали заделывать. Фото: vk.com/murman_51

Этим летом мурманчане внимательно рассмотрели мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и забеспокоились: на руке у "Алеши" невооруженным глазом была видна большая трещина.

При обследовании выявили «ветхость конструкции из-за физического износа» и «существенное снижение прочности бетона». В администрации города сообщили, что памятник обязательно приведут в порядок.

Осенью приступили к работам - у мемориала были замечены рабочие и спецтехника.

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