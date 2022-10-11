На площади Пять Углов в Мурманске проходит уличная фотовыставка «Мир в лицах»

Мурманске можно будет посетить выставку до конца октября. Фото: vk.com/morar_51
В Мурманске на площади Пять Углов открылась уличная фотовыставка «Мир в лицах». Жители Заполярья могут полюбоваться коллекцией портретов представителей малочисленных народов мира, снятых в местах их проживания и в национальной одежде.
- На выставке представлено 60 работ фотографа Александра Химушина, значительная часть из них охватывает жителей Сибири и Дальнего Востока. В Мурманске можно будет посетить выставку до конца октября, - сообщил глава города Игорь Морарь в своей группе в соцсетях.
Выставка работает в рамках международного форума «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов».
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