На площади Пять Углов в Мурманске проходит уличная фотовыставка «Мир в лицах»

Мурманске можно будет посетить выставку до конца октября. Фото: vk.com/morar_51

В Мурманске на площади Пять Углов открылась уличная фотовыставка «Мир в лицах». Жители Заполярья могут полюбоваться коллекцией портретов представителей малочисленных народов мира, снятых в местах их проживания и в национальной одежде.

- На выставке представлено 60 работ фотографа Александра Химушина, значительная часть из них охватывает жителей Сибири и Дальнего Востока. В Мурманске можно будет посетить выставку до конца октября, - сообщил глава города Игорь Морарь в своей группе в соцсетях.

Выставка работает в рамках международного форума «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов».

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