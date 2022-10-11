Жительница Мурманска взяла в кредит 350 тысяч рублей и отдала их мошенникам

Северянка знала о такой схеме мошенничества, но поверила звонившему.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Еще одна мурманчанка стала жертвой мошенника, который позвонил ей под видом сотрудника службы безопасности банка. При этом женщина знала о таких схемах развода.
- Звонивший предупредил потерпевшую о якобы совершаемой попытке оформления на имя клиента кредитных обязательств. Чтобы предотвратить данные действия, абонент порекомендовал взять кредит и вывести деньги на более «безопасные» счета, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Женщина взяла через банковское приложение кредит в размере 350 тысяч рублей и перевела их на чужой счет. После этого номер звонившего стал недоступен. В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Напомним: 69-летнюю мурманчанку мошенники обманули на 10 миллионов рублей.
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