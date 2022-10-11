В Печенге и Лиинахамари ограничили выход маломерных судов в Баренцево море

Маломерным судам выход в море ограничен.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области вторые сутки наблюдается усиление ветра. Из-за этого в Печенгском округе ввели режим повышенной готовности, также рыбакам рекомендуют остаться на суше.
- Введено ограничение выхода маломерных судов с 14.00 11 октября до 15.00 13 октября на территории Печенги и Лиинахамари Печенгского муниципального округа, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: ранее такое ограничение было введено в Териберке.
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