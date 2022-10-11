В Мурманской области девушка спасла застрявшую в заброшенном доме сову

Пернатый друг обрел свободу. Фото: скрин видео

В Килпъявре девушка спасла сову, которая залетела в заброшенное здание и попала в ловушку, упав между стекол окна. О том, что произошло, северянка рассказала в своем ролике на YouTube.

- Я гуляла со своей собакой и, проходя мимо одного из заброшенных домов, услышала непонятный стук. Сначала показалось, что там застрял голубь, но оказалось, что сова. Решила помочь ей, хоть и было страшно - вдруг укусит или я поврежу ей крыло, - поделилась Ольга.

В итоге девушка благополучно вызволила птицу из западни и отпустила на свободу.

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