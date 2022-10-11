Обманули по стоимости двух квартир. Жительница Мурманской области отдала мошенникам 10 млн рублей

Пенсионерка рассказала, что знала о такой схеме обмана, но поверила звонящему. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

69-летняя жительница Мурманска стала жертвой мошенников, которые использовали стандартную схему обмана и представились сотрудниками банка.

Пенсионерке позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка.

- Он сообщил, что от ее имени неизвестные пытались взять кредит на крупную сумму, но их успели заблокировать. Далее в телефонном разговоре мужчина посоветовал пенсионерке опередить злоумышленников и самостоятельно взять кредит, чтобы перевести деньги на «безопасные» счета, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянка поверила мошеннику и взяла кредиты в разных банках на общую сумму в 10 миллионов рублей, а затем перевела эту внушительную сумму на указанный счет. После этого телефон "сотрудника банка" ожидаемо оказался выключен.

Тогда северянка обратилась за помощью в полицию. Во время подачи заявления обманутая пенсионерка сказала, что знала о таких способах обмана, но звонивший был очень убедителен.

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