В Мурманской области минимальный набор продуктов на месяц обойдется в 6,8 тысячи рублей

Стоимость такого набора с начала года увеличилась на 8,6%.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Мурманской области стоимость условного (минимального) набора продуктов на одного человека в месяц в конце августа 2022 года составила 6859 рублей. Это следует из данных Мурманскстата.
Согласно исследованию, по сравнению с предыдущим месяцем стоимость такого набора уменьшилась на 3,4%, однако с начала года увеличилась на 8,6%.
Напомним: Мурманская область вошла в десятку регионов России по доступности покупки жилья в ипотеку.
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