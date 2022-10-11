В Мурманской области минимальный набор продуктов на месяц обойдется в 6,8 тысячи рублей

Стоимость такого набора с начала года увеличилась на 8,6%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области стоимость условного (минимального) набора продуктов на одного человека в месяц в конце августа 2022 года составила 6859 рублей. Это следует из данных Мурманскстата.

Согласно исследованию, по сравнению с предыдущим месяцем стоимость такого набора уменьшилась на 3,4%, однако с начала года увеличилась на 8,6%.

Напомним: Мурманская область вошла в десятку регионов России по доступности покупки жилья в ипотеку.

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