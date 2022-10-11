С начала года население Мурманской области сократилось на 4,6 тысячи человек

Численность населения Мурманской области продолжает сокращаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманскстат опубликовал данные о социально–экономическом положении Мурманской области за восемь месяцев 2022 года. В докладе приведены сведения об изменении численности региона.

- Численность населения Мурманской области на 1 августа 2022 года составила 719,9 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 4,6 тысячи человек (на 0,6%), - уточнили в Мурманскстате.

С января по август в регионе родились 3362 человека, умерли - 5269 человек.

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