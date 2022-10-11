В Мурманске посетитель магазина украл смартфон продавца и продал его

Ранее мурманчанин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске задержали 25-летнего мурманчанина, который стащил телефон у продавца в магазине. Материальный ущерб составил 9 тысяч рублей.

- Выяснилось, что в тот день злоумышленник был в торговой точке. Он заметил, что продавец отвлекся на очередного покупателя и оставил свой мобильный телефон на прилавке. Молодой человек схватил гаджет и спрятал его в карман. Затем он совершил покупку и быстро покинул магазин, а телефон позже продал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее мурманчанин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Местному жителю грозит до пять лет лишения свободы, с него взята подписка о невыезде.

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