В Мурманске посетитель магазина украл смартфон продавца и продал его

Ранее мурманчанин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске задержали 25-летнего мурманчанина, который стащил телефон у продавца в магазине. Материальный ущерб составил 9 тысяч рублей.
- Выяснилось, что в тот день злоумышленник был в торговой точке. Он заметил, что продавец отвлекся на очередного покупателя и оставил свой мобильный телефон на прилавке. Молодой человек схватил гаджет и спрятал его в карман. Затем он совершил покупку и быстро покинул магазин, а телефон позже продал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Ранее мурманчанин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Местному жителю грозит до пять лет лишения свободы, с него взята подписка о невыезде.
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