Восемь домов в историческом центре Мурманска не успевают отремонтировать в срок

В большинстве домов Мурманска капитальный ремонт завершен в срок. Фото: правительство Мурманской области

На 2022 год стоял план провести капитальный ремонт в 202 домах в Мурманске. По большинству объектов подрядчики успели вовремя, но ремонт в части домов придется перенести на 2023 год.

Так, в этот сезон шли работы в центре столицы Заполярья по обновлению 15 исторических зданий.

- В домах №№ 51, 53, 60, 61 и 65 на проспекте Ленина планируется капитально отремонтировать крыши, привести в порядок фасады домов № 76 и № 77 на проспекте Ленина. Кроме того, в домах №№ 45, 62/11, 63, 67 и 74 на проспекте Ленина и №№ 11 и 13 на улице Воровского будут капитально отремонтированы крыши и фасады. Кроме того, в этом году планируется завершить капитальный ремонт фасада дома № 80 на проспекте Ленина, а также привести в порядок крышу и подвал этого жилого здания, - сообщили в мае в министерстве строительства Мурманской области.

На эти цели выделили 700 миллионов рублей. Однако восемь домов подрядчики сдать не успели. Продолжать в дальнейшем работы уже не позволяет погода. В частности, речь идет о дворовых фасадах.

- Чтобы не нарушать технологию и выполнить капитальный ремонт максимально качественно, было принято решение о технологическом перерыве на всех дворовых фасадах этих домов, – сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

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