В подвале дома в центре Мурманска замуровали котят

Котята живут в подвале, который постоянно замуровывают. Фото: vk.com/dobrovmurmanske

Зооволонтеры обратили внимание на случай жестокого обращения с животными. В подвале одного из домов в центре Мурманска - на улице Воровского, 15 - замуровали котят.

- Некие недочеловеки забили единственный в доме подвал изнутри досками, где можно было хоть как-то покормить несчастных котят. Теперь они замурованы заживо без еды и воды! Откройте подвал, хотя бы как было! - написали в группе "Группа волонтёров Лизы Титовой" (12+).

Подвал забивают не первый раз, жильцы дома ранее уже отрывали доски, но их прибивают снова и снова.

В комментариях северяне пишут, что в сентябре одного котенка убили ножом в голову. Кто это сделал - неизвестно.

Напомним: в подвале одного из домов на улице Марата год жила собака, спасти ее было очень сложно, но волонтерам удалось.

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