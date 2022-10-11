В Кировске из-за неисправного холодильника горело кафе

На месте работали шесть пожарных. Фото: Андрей АБРАМОВ

В четвертом часу утра 11 октября случился пожар в кафе на проспекте Ленина, 3. Заведение находится в жилом пятиэтажном доме. Ликвидировать пожар удалось за 40 минут.

- Сгорела проводка холодильника, холодильник оплавлен. Сгорели электрические кабеля и оплавились пластиковые труды на площади 6 квадратных метров. Разобраны подвесной потолок и стена на общей площади 5 квадратных метров. Потолок кафе закопчен на площади 50 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Вечером 27 сентября в Мурманске загорелось кафе «Али Баба» на улице Дзержинского. Оно также работало на первом этаже жилого пятиэтажного дома.

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