В Мурманской области ожидается сильный ветер и до +10

Ожидается облачная с прояснениями погода.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Мурманской области сохраняется относительно теплая для середины осени погода. 11 октября воздух прогреется до +10, однако будет ветрено.
- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный, утром и днем местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: в Хибинах дождь смыл снег.
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