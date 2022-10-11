В Мурманске оштрафовали двух северян за нелегальное производство и продажу рыбной продукции

Покупатели рыбы подыскивались через рекламу и объявлений в Интернете Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Мурманске осудили двух мужчин, который занимались незаконным производством и сбытом рыбной продукции. Товары продавались без специальной маркировки.

В мае 2020 года один из северян организовал в арендованном им помещении производственного цеха незаконное производство вяленой, копченой рыбы, рыбных консервов. Второй был его пособником.

- Полученными от продажи немаркированной рыбной продукции деньгами они распоряжались по своему усмотрению. Покупатели рыбы подыскивались через рекламу и объявления в интернете: в социальных сетях, на сайте электронных объявлений, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Мурманска.

Суд признал первого мужчину виновным по части 3 статьи 171.1 УК РФ и назначил ему штраф в 200 000 рублей. Его помощника осудили по части 5 статьи 33, части 3 статьи 171.1 УК РФ, он получил штраф в 150 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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