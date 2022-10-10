В Мурманске восемь огнеборцев тушили вспыхнувший Audi

В моторном отсеке авто обгорела электропроводка. Фото: t.me/murman01

В Мурманске на улице Аскольдовцев во дворе дома № 29 загорелся легковой автомобиль Audi. На месте происшествия работали огнеборцы.

- В 14.22 возгорание было ликвидировано. В моторном отсеке авто обгорела электропроводка на площади 0,2 квадратных метра, - сообщили в Telegram-канале Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Всего в тушении пожара участвовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

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