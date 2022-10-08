Дети из Мурманской области не попали в 11-ю смену "Артека"

В 11 смене "Артека" северян нет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В международном детском лагере "Артек" стартовала 11 смена.

- Детей из Мурманской области в лагере нет,- пишет «АиФ-Мурманск» со ссылкой на министерство информационной политики региона.

8 октября был совершен теракт на Крымском мосту. Из-за ЧП на Крымском мосту из Ростова-на-Дону отменили ряд автобусных и железнодорожных рейсов, детей из "Артека" доставляют домой альтернативными маршрутами.

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