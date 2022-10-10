Корабли Северного флота вернулись в Североморск после похода в Арктику

Арктический поход североморцев продолжался два месяца. Фото: Александр Бакушин

На главную базу Северного флота вернулись корабли, которые совершали очередной поход в Арктику. Так, в Североморске встретили большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», десантные корабли «Александр Отраковский» и «Иван Грен», а также морской танкер «Сергей Осипов».

Вернувшихся моряков приветствовал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он поздравил подчиненных с успешным выполнением поставленных задач, отметив, что североморцы действовали, как в западной, так и в восточной частях российской Арктики, пройдя практически весь Северный морской путь от Баренцева до Восточно-Сибирского моря.

Командующий флотом вручил командирам кораблей и капитанам судов традиционных жареных поросят, а отличившимся военнослужащим – награды и грамоты.

- Арктический поход североморцев продолжался два месяца. За время похода отрядом кораблей и судов обеспечения Северного флота было пройдено более 9 тысяч морских миль по арктическим морям и реке Енисей, - отметили в пресс-службе Северного флота.

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