Более тысячи мурманчан остались без холодной воды из-за аварии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 10 октября 11 домов в Мурманске остались без холодной воды из-за аварии. Речь идет об улицах Кирпичной, Невского и проспекте Героев-североморцев. Воды в домах нет с 15.30.

- Для жителей организован подвоз воды по адресу: улица А. Невского, 92, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Отключения коснулись 1122 человек, в том числе 280 несовершеннолетних.

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