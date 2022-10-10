В девяти муниципалитетах Заполярья парк общественного транспорта обновлен на 100%

Новые автобусы и троллейбусы продолжают поступать в города Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области продолжается обновление парка общественного транспорта. В девяти муниципалитетах его уже обновили на 100%, речь идет о ЗАТО Александровск, Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Апатитах, Полярных Зорях, Печенгском округе и Ловозерском районе.

Всего за два года регион приобрел 178 новых автобусов и троллейбусов. В 2022-м закупили 135 единиц.

- Это позволило на треть обновить общественный парк по всей области, а в нескольких муниципалитетах – полностью, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как уточнила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, эти меры позволили снизить средний возраст автобусов и троллейбусов почти на 2 года. При этом дополнительно в этом году в регион поступят еще 6 троллейбусов и 3 автобуса белорусского производства.

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