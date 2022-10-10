В Териберке ограничили выход маломерных судов в Баренцево море

Маломерным судам сутки нельзя выходить в Баренцево море. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Администрация Кольского района сообщает, что в Териберке введен режим повышенной готовности.

- Введено ограничение выхода маломерных судов с 9.00 10 октября 2022 года до 24.00 10 октября 2022 года, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На побережье Баренцева моря сейчас гуляет сильный ветер, который поднимает опасные для небольших судов волны.

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