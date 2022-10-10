Жителей Мурманской области приглашают поучаствовать в конкурсе по созданию гимна молодежи

Заявки от творческих северян ждут до 14 ноября.

В Заполярье проходит конкурс по созданию гимна молодежи Мурманской области. Его проводит региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных движений.

Принять участие в творческом состязании приглашают молодежные организации Мурманска и области, учреждения культуры, учреждения образования и дополнительного образования и т. д.

- Заявиться можно в одной или сразу в нескольких номинациях: «Текст гимна», «Музыка гимна», «Гимн (текст и музыка)», «Автор 35+», - сообщают в группе "Молодежь 51".

Заявки от творческих северян ждут до 14 ноября на адрес электронной почты murmanmolodej@mail.ru.

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