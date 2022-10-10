В Мончегорске семьи переселят из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры

По решению суда семьям обязаны предоставить иные благоустроенные квартиры по договорам соцнайма. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске семьям, которые живут в доме на улице Железнодорожной, дадут новое жилье. Их дом признали аварийным еще в 2017 году.

Прокуратура подала в суд иски к администрации города и МКУ УЖКХ в интересах северян.

- Основанием для предъявления иска стало неудовлетворительное состояние дома, в том числе несущих конструкций, а также аварийное состояние инженерных коммуникаций водоснабжения, отопления и канализации, исключающее возможность безопасного проживания жильцов, - сообщили в ведомстве.

По решению суда семьям обязаны предоставить иные благоустроенные квартиры по договорам соцнайма в домах, состояние которых отвечает требованиям безопасности и санитарным нормам.

Исполнение судебных решений контролируется.

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