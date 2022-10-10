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Общество10 октября 2022 9:11

В Мончегорске семьи переселят из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры

Администрацию города обязали предоставить им благоустроенные квартиры
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
По решению суда семьям обязаны предоставить иные благоустроенные квартиры по договорам соцнайма.

По решению суда семьям обязаны предоставить иные благоустроенные квартиры по договорам соцнайма.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске семьям, которые живут в доме на улице Железнодорожной, дадут новое жилье. Их дом признали аварийным еще в 2017 году.

Прокуратура подала в суд иски к администрации города и МКУ УЖКХ в интересах северян.

- Основанием для предъявления иска стало неудовлетворительное состояние дома, в том числе несущих конструкций, а также аварийное состояние инженерных коммуникаций водоснабжения, отопления и канализации, исключающее возможность безопасного проживания жильцов, - сообщили в ведомстве.

По решению суда семьям обязаны предоставить иные благоустроенные квартиры по договорам соцнайма в домах, состояние которых отвечает требованиям безопасности и санитарным нормам.

Исполнение судебных решений контролируется.

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